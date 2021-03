[아시아경제 나한아 기자] 술에 취해 신체 주요부위를 노출한 채 길거리를 뛰어다니고 경찰관을 폭행한 30대 남성이 벌금형을 선고받았다.

울산지법은 경범죄 처벌법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨에게 벌금 600만 원을 선고했다고 13일 밝혔다.

A 씨는 지난해 10월 밤 술에 취해 자신의 바지를 내려 신체 주요부위를 드러낸 채 30여 분간 울산 길거리를 뛰어다니는 등 사람들에게 불쾌감을 준 혐의로 기소됐다.

당시 신고를 받고 출동한 경찰관이 A 씨를 제지하고 귀가할 것을 권유하자 A 씨는 경찰관을 밀치고 뺨을 때리기도 했다.

재판부는 "국가 질서 확립과 공권력 경시 풍조를 근절해야 한다는 점을 고려해 판결했다"라고 밝혔다.

