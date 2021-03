[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오전 영등포동 소재 건설현장에서 공사 관계자와 해빙기 대비 안전점검을 하며, 시설관리 현황을 살폈다.

채 구청장은 이 날 영등포동2가 소재 도시형 생활주택 건설현장과 신길1동 대신아파트를 찾아 지반침하·균열 및 흙막이 부재 손상 여부와 부등침하, 옥상 누수여부를 점검, 여의도동 오피스텔 공사현장으로 이동해 시설안전관리 현황, 안전규정 준수 여부 등을 확인했다.

채현일 구청장은 “해빙기에는 날이 풀리면서 지반 침하 등 안전사고가 더욱 우려되는 만큼 철저한 사전점검을 통해 안전사고를 예방해야 한다”며 “시설물 안전관리에 만전을 기해줄 것”을 당부했다.

