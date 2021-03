[아시아경제 유병돈 기자] NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 1,500 등락률 +2.21% 거래량 70,050 전일가 68,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 정체성 모호한 NHN…선택과 집중 필요[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[클릭 e종목]NHN, 아쉬운 실적..주가는 후행적 개선 close 은 주가안정 도모 및 주주가치 제고를 위해 15만주의 자사주를 유가증권시장을 통해 장내 직접 취득하기로 결정했다고 12일 공시했다.

