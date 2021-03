함양군, 2022년도 제2차 국·도비 사업 발굴 보고회 개최

119건 1047억원, 국·도비 예산 확보 위해 총력 다짐



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 12일 서춘수 함양군수 주재로 ‘2022년도 제2차 국·도비 사업 발굴보고회’를 개최했다.

이날 보고회에서는 지난 1월에 열린 1차 보고회 대비 신규로 추가된 사업을 포함한 119건 1047억원에 대한 내용이 보고됐으며, 2022년 국·도비 핵심 사업 발굴 관련 정보를 공유하고, 향후 추진 방향 등을 설정했다.

군의 국·도비 확보 주요 사업으로 ▲선비문화 유산 풍류 관광벨트 조성사업(180억원) ▲백연유원지 조성사업(183억원) ▲안의면 도시재생 뉴딜사업(166억원), 현안 사업으로 ▲함양복합문화도서관 건립사업(167억원) ▲함양 어린이드림센터 건립사업(89억원) ▲가축 경매시장현대화사업(13억원) 등이 있다.

서 군수는 “이제는 감염병 예방과 동시에 침체한 지역경제를 살리고, 2021년 산삼 항노화 엑스포 이후 함양의 새로운 도약을 준비하기 위한 준비 태세를 갖춰야 할 때”라며 “발굴된 신규사업과 공모사업 등 국도비 예산확보에 행정력을 집중해 선제적으로 대응할 것”을 강조했다.

군은 앞으로 사전행정절차 이행을 비롯해 사업별 경남도 및 중앙부처 집중 방문을 통해 최대한 정부예산에 반영될 수 있도록 최선을 다할 예정이다.

