경남도, 공직자 도내 개발지역 '부동산 투기' 전수조사 나서

자진신고 거쳐 공무원 등 부동산거래 조사

위법행위는 수사의뢰

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 최근 한국토지주택공사(LH) 직원들의 개발정보를 이용한 부동산 투기 의혹이 잇따르면서 경상남도는 도내 공무원과 공공기관 임직원 등의 개발지역 부동산거래에 대해 전수조사에 나섰다.

조사 대상은 경남항공국가산업단지, 밀양나노국가산업단지, 서김해일반산단, 양산 가산일반산단, 함안 군북일반산단, 산청 한방 항노화 일반산단 등 6개 개발 사업이다.

도와 경남개발공사가 시행한 사업이면서도 공소시효 7년인 점을 고려해 2014년부터 현재까지 개발사업(예정)지구가 포함된 읍면동에서 이뤄진 부동산 거래 내역을 들여다보기로 했다.

이번 조사는 오는 23일까지 전 공무원을 대상으로 자진 신고 기간을 거친 다음, 4급 이상 공무원과 해당 사업을 추진한 부서 및 개발사업 인허가 부서 근무 이력이 있는 공무원, 경남개발공사 임직원 등에 대해 직권조사한다. 개발 부서 관련 직원은 직급과 무관하게 모두 조사받는다.

또한 공무원 등 본인은 물론 배우자와 직계존비속도 포함된다.

임명효 감사위원장은 이날 브리핑을 통해 "공직자 등의 부동산투기 의혹에 대한 국민적 공분을 고려하면 시급한 조사가 필요하다"며 "공직자들도 이번 조사를 자기성찰과 소명의 기회로 삼아 협조해 주기를 당부드린다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr