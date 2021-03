11일 사무실·집 등 압수수색

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 부산경찰청 소속 행정직원이 미성년자와 성관계를 한 혐의로 경북경찰청에서 수사를 받고 있다.

12일 경북경찰청 등에 따르면 전날 경찰은 A씨 사무실과 집 등에 대해 압수수색을 벌였다. 이와 관련, 부산경찰청은 A씨가 공무를 집행하기 부적절하다고 보고 직위해제했다.

A씨는 시간선택제 행정 공무원으로 지난해부터 근무해 왔다. 관련 범죄는 재직 기간 발생한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "수사 중인 사안으로 정확한 내용은 알려줄 수 없다"면서 "수사 결과에 따라 엄정하게 조치할 방침"이라고 했다.

