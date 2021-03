'옵티머스 뒷돈' 금감원 前국장측 "대가관계 없었어" 혐의 부인

[아시아경제 조성필 기자] 옵티머스자산운용(옵티머스) 관계자들로부터 뒷돈을 받은 혐의로 기소된 금융감독원 윤모 전 국장이 첫 재판에서 혐의를 전면 부인했다.

윤 전 국장의 변호인은 12일 서울중앙지법 형사합의23부(부장판사 유영근) 심리로 열린 첫 공판 준비 기일에서 알선 대가로 금품을 수수한 혐의에 대해 "대가관계가 전혀 없었다"고 주장했다. 변호인은 "피고인이 당시 경제적으로 극심하게 어려웠고, 주변에 끊임없이 돈을 빌리거나 부탁했다"며 "대가관계가 없었고 (업무와의) 관련성 자체도 없었다"고 강조했다. 재판부는 오는 29일을 첫 공판 기일로 지정하고, 이날 김재현 대표와 옵티머스 전 이사인 윤석호 변호사를 증인으로 불러 신문하기로 했다.

윤 전 국장은 현직이었던 2018∼2019년 김 대표 등에게 펀드 투자 유치, 경매 절차 지연, 각종 대출과 관련해 금융계 인사들을 소개해준 대가로 수차례에 걸쳐 4700만원을 수수한 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 수재) 등으로 기소됐다. 그는 특혜 대출을 알선하거나 은행 제재 수위를 낮춰주는 대가로 금융기관 임직원 등으로부터 2014년 2000만원, 2018년 1000만원 등을 수수한 혐의로도 기소돼 징역 2년2개월에 집행유예 4년을 대법원에서 확정받았다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr