코윈테크, 2차전지 소재 기업 '탑머티리얼' 지분 인수

[아시아경제 임정수 기자] 2차전지 자동화시스템 기업 코윈테크가 2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링(생산공정 설계)전문 기업 탑머티리얼(옛 탑전지)의 지분을 추가로 취득하기로 했다고 11일 밝혔다.

코윈테크가 탑머티리얼 지분을 취득하면 기존 보유분을 합쳐 50%의 지분을 확보해, 최대 주주와 지배회사 지위를 확보하게 된다. 이번 지분 인수를 통해 2차전지 배터리 양극재 등 관련 사업을 다각화한다는 계획이다.

코윈테크에 따르면 탑머티리얼은 2012년에 설립됐다. 값비싼 코발트 양극재를 대체할 수 있는 저렴하면서도 화재나 폭발에 대한 안전성이 높은 차세대 코발트프리 양극재(리튬인산철 전지)를 개발해, 전기이륜차 배터리 등에 납품하고 있다.

현재 안정성이 더욱 높으면서도 저렴한 차세대 2차전지 양극재 개발에 집중하고 있다. 차세대 양극재는 전기차에서 가장 원가 비중이 높은 배터리 가격을 낮출 수 있는 최선의 대안이 될 것으로 기대된다.

탑머티리얼 관계자는 "비싼 코발트와 니켈 함량을 줄이는 대신 가격이 저렴하고 안전성이 우수한 고전압 망간계를 사용한 차세대 양극재 개발에 집중하고 있다"며 "이번 코윈테크의 투자 유치로 양극재 및 전극 라인 양산시설을 구축해 부가가치를 극대화할 계획"이라고 설명했다.

탑머티리얼은 또 2차전지 시스템 엔지니어링 분야에서도 해외 업체들과의 네트워크를 확대하고 있다. 중국과 미국에서의 레퍼런스를 통해 유럽, 아시아, 미주 등 2차전지 신설 업체의 공정 설계부터 장비 공급(외주) 및 생산 안정화를 일괄수주(Turn-key)로 구축하는 사업을 수주했다.

코윈테크 관계자는 "탑머티리얼의 네트워크를 활용해 코윈테크의 2차전지 자동화시스템 영업망도 확대할 계획"이라며 "장기적으로는 양사의 기술력과 해외 영업력을 바탕으로 차세대 2차전지 소재에서 장비까지 모두 아우르는 2차전지 토탈 솔루션 선도 기업으로 발돋움할 것"이라고 말했다.

