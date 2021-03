"삼성전자, 中시안 2공장 2단계 장비 설치 돌입…올 중순 가동"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 700 등락률 +0.85% 거래량 8,906,862 전일가 82,000 2021.03.12 12:29 장중(20분지연) 관련기사 또 檢수심위 가는 이재용 사건…시민이 수사 제동 걸었다삼성전자, 최근 5일 개인 1002만 4761주 순매수... 주가 8만 2500원(+0.61%)반도체 ‘슈퍼사이클’ 본격화! 하락장에도 올라가는 ‘핵심 수혜 株’!! close 가 중국 북서부 산시성에 있는 시안 반도체 2공장의 2단계 장비 설치에 돌입했다. 이번 증설 투자가 계획대로 마무리되면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 700 등락률 +0.85% 거래량 8,906,862 전일가 82,000 2021.03.12 12:29 장중(20분지연) 관련기사 또 檢수심위 가는 이재용 사건…시민이 수사 제동 걸었다삼성전자, 최근 5일 개인 1002만 4761주 순매수... 주가 8만 2500원(+0.61%)반도체 ‘슈퍼사이클’ 본격화! 하락장에도 올라가는 ‘핵심 수혜 株’!! close 는 올해 중순부터 월 13만장의 낸드플래시 생산체제를 갖춘 시안 2공장을 100% 풀가동할 수 있게 된다. 반도체 수요가 급증한 상황에서 시안 2공장이 본격적으로 가동되면 낸드플래시시장 내 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 700 등락률 +0.85% 거래량 8,906,862 전일가 82,000 2021.03.12 12:29 장중(20분지연) 관련기사 또 檢수심위 가는 이재용 사건…시민이 수사 제동 걸었다삼성전자, 최근 5일 개인 1002만 4761주 순매수... 주가 8만 2500원(+0.61%)반도체 ‘슈퍼사이클’ 본격화! 하락장에도 올라가는 ‘핵심 수혜 株’!! close 의 입지는 더욱 공고해질 전망이다.

12일 중국 글로벌타임스와 관련 업계에 따르면 삼성전자 시안 2공장에는 2단계 증설 투자의 일환으로 전날부터 반도체 장비들이 설치되기 시작했다. 2단계 공사가 마무리되면 올해 중순부터 가동이 가능할 것으로 보인다. 이 공장이 완전 가동을 하게 될 경우 월 13만장의 낸드플래시 생산이 가능해질 것으로 예상된다. 이는 삼성전자가 전 세계에서 생산해내는 양의 40%에 해당한다.

중국 시안 공장은 삼성전자의 유일한 해외 메모리반도체 생산기지가 있는 곳이다. 삼성전자는 2014년부터 시안에서 공장을 가동하기 시작했으며 2017년 8월에는 중국 산시성과 협력 협약을 맺고 시안 2공장 투자 계획을 밝혔다. 이후 70억달러 규모의 1단계 투자를 지난해 3월 마무리했고 2단계로 80억달러를 추가 투자한 것으로 알려졌다. 이재용 삼성전자 부회장도 지난해 5월 코로나19 사태 이후 글로벌 경영인으로는 처음으로 중국을 방문해 시안 반도체 공장을 돌아보고 "새로운 성장 동력을 만들기 위해 다가오는 거대한 변화에 선제적으로 대비해야 한다"고 강조하며 공을 들이기도 하다.

삼성전자 관계자는 "시안 2공장은 지난해 (1단계 투자를 끝내고) 가동하기 시작해 필요한 장비를 채워가고 있다"며 "(2단계 증설에 해당하는 부분이) 올해 예정대로 진행될 것"이라고 설명했다.

삼성전자는 이를 토대로 2006년부터 15년째 1위 자리를 지키고 있는 낸드플래시 분야의 입지를 더욱 강화할 예정이다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 삼성전자의 낸드플래시 매출은 46억4440만달러, 점유율은 32.9%로 집계됐다. 트렌드포스는 올 1분기에는 공급 과잉 영향으로 매출이 감소할 것으로 보면서도 2분기부터 데이터센터 수요 확대 등에 따라 낸드플래시 가격이 반등해 반도체 업계 실적이 회복될 것으로 전망했다.

삼성전자는 급증하는 메모리 수요에 대비하기 위해 투자를 확대하고 설비 구축 시기를 앞당기고 있다. 국내에서는 평택캠퍼스 2공장에 8조원을 투입해 낸드 생산라인을 마련한다. 올 하반기 양산이 목표다. 하반기 국내외 대규모 투자가 마무리되면 화성, 평택, 시안 등 3개 생산기지를 중심으로 반도체 생산에 속도가 붙을 전망이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr