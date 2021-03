인스코비, 더마코스메틱 시장 ‘정조준’…골프존과 마케팅 협력

[아시아경제 유현석 기자] 인스코비 인스코비 006490 | 코스피 증권정보 현재가 2,765 전일대비 60 등락률 +2.22% 거래량 261,280 전일가 2,705 2021.03.12 10:26 장중(20분지연) 관련기사 인스코비, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.76%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제인스코비, MVNO(가상이동통신망사업자) 테마 상승세에 5.0% ↑ close 는 국내 최대 스크린 골프 전문기업인 ‘골프존’과 ‘더미코스’ 브랜드 마케팅 협업을 통해 더마코스메틱 사업에 속도를 낸다고 12일 밝혔다.

인스코비는 골프존 G-TOUR에 참가하는 프로 선수들을 대상으로 ‘더미코스’ 체험 기회를 제공하고, 연간 약 6000만회 라운딩 동안 더미코스 광고의 지속적 노출을 통해 마케팅 저변을 확대할 계획이다.

골프의 대중화로 자외선 노출에 따른 주름과 기미 등 피부 손상에 대한 관심이 높아지고 있는만큼 골프존과의 브랜드 마케팅 협업을 통해 더미코스의 매출이 더욱 증가할 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

‘더미코스’는 인스코비가 사업다각화의 일환으로 2019년 신규 론칭한 프리미엄 더마코스메틱 전문 브랜드다. 일명 ‘약국 화장품’으로 불리는 더마코스메틱은 피부과학을 뜻하는 ‘더마톨로지’와 화장품의 ‘코스메틱’의 합성어로, 의약품 성분을 원료로 해서 만든 기능성 화장품이다.

더미코스는 사람 피부 DNA와 100% 일치하는 성장인자인 단백질 FGF7을 주성분으로 피부재생 및 노화방지에 탁월한 효과로 주목받고 있다. 홈쇼핑 첫 론칭 방송부터 연속 완판 행진을 기록하는 등 프리미엄 안티에이징 브랜드로 입지를 다졌다.

인스코비는 올해 신규 브랜드 출시 및 제품 라인업 강화 등을 통해 더마코스메틱 사업의 시장 경쟁력을 강화할 계획이다. 코로나19 장기화에 따른 마스크 착용 생활화로 피부가 민감해진 만큼, 안전성을 강조한 더마코스메틱의 성장세가 빨라지고 있기 때문이다.

회사 관계자는 “코로나19 여파로 국내 화장품 업계가 고전을 면치 못하는 가운데, 소비자들이 브랜드 보다는 화장품 성분에 대한 관심이 높아지면서 더마코스메틱의 수요는 빠르게 확대되는 추세”라며 “인스코비는 더미코스와 봉독 기반의 뷰티 브랜드 ‘비플라스티’ 등 더마코스메틱 사업을 본격화 하고 있어, 이번 골프존과 협력을 시작으로 다양한 마케팅 활동을 이어갈 계획”이라고 설명했다.

이어 “올해 신규 브랜드 출시 및 제품 라인업 강화 등 더마코스메틱 분야에 지속적으로 투자할 계획”이라며 “더마 시장이 급성장하고 있는 만큼 인스코비는 국내외 시장 점유율 확대 및 브랜드 가치 향상을 통해 유의미한 성과를 만들어 갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, 골프존은 전국 1500여개의 가맹점을 보유한 국내 최대 스크린 골프 전문 기업이다. 자체 개발한 소프트웨어 및 하드웨어 기술력을 기반으로 항공 촬영 등을 통한 지형, 고저, 러프, 벙커, 해저드 등 실제 골프장의 디테일을 사실적이고 정확하게 구현해 국내 골프 대중화에 앞장서고 있다. 또 국내 최대 스크린 골프대회 G-TOUR를 운영하고 있다.

