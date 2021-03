[클릭 e종목] “오리온, 중국법인 성장…1분기 실적 기대감 높아"

하나금융투자 보고서



[아시아경제 이민지 기자]하나금융투자는 12일 중국법인의 성장 기대감을 반영해 오리온에 대해 투자의견 매수와 목표주가로 17만원을 제시했다.

1분기 매출액과 영업이익은 6034억원, 1083억원으로 각각 11.8%, 11.6% 성장할 것으로 추산된다. 1분기 업종 성장이 제한적으로 예상되는 가운데 오리온의 실적 모멘텀은 더 커질 것으로 예상된다. 지난해 높은 실적에도 불구하고 춘절 효과와 신제품인 '송송케익'. 견과바 등의 판매 호조, 점유율 상승이 기대되기 때문이다.

심은주 하나금융투자 연구원은 “중국 법인 매출이 지난해 같은 기간보다 16% 증가하면서 전사 실적 개선을 견인할 것”이라며 “춘절 물량이 본격 반영되면서 1월에 이어 2월에도 탄탄한 흐름을 유지한 것으로 추정된다”고 말했다.

올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조4201억원, 4357억원으로 8.5%, 16% 성장할 것으로 추정된다. 중국법인은 양산빵, 견과바 등 적극적인 신제품 출시와 춘절 효과, ‘타오케노이’ 제품군 확대를 기인해 매출 성장이 가능할 것으로 보인다.

판가 인상에 대한 기대감도 높다. 중국 법인은 지난 2011년을 마지막으로 초코파이 판가 인상이 없다. 초코파이 판매가격이 10% 인상될 경우 오리온 연결 영업이익은 기존 추정치 대비 6% 개선될 것으로 예측된다.

심은주 연구원은 “한국, 베트남, 러시아도 신규 제품과 맛 확대를 통해 탄탄한 매출 성장을 시현할 것”이라며 “인도에서도 초코파이 생산이 본격화돼 중장기적으로 또 다른 성장 축으로 작용할 것”이라고 설명했다.

이어 심 연구원은 “주가수익비율(per)은 역사적인 밴드 하단에 위치하며 업종 내 부각될 실적 모멘텀을 고려했을 때 적극적인 매수관점이 유효하다”며 “실적 시즌의 대안이 될 것”이라고 덧붙였다.

