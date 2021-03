[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 2021년 지방세정 운영 종합평가에서 지난해 이어 2년 연속 최우수상을 받았다고 11일 밝혔다.

평가는 2020년도 부과징수 실적, 지방소득세 운영, 체납액 정리 및 제도개선 등 각종 지방세 및 세외수입 업무 전반에 걸쳐 시행됐다.

김해시는 제도개선 특수시책 등 여러 부분에서 좋은 평가를 받았다. 시는 이번 수상으로 인센티브 2억원을 받게 됐다.

허성곤 김해시장은 “성실히 세금을 납부해 주신 시민들의 협조와 관계 공무원이 하나 되어 노력한 결과이며, 앞으로도 시민들을 위한 편리하고 다양한 세정서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 전했다.

