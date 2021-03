서대문구, 신입 공무원 '시보 떡' 문화 근절..축하 메시지로 대신

'진심으로 소통하는 건강한 조직문화 만들기 프로젝트' 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 신입 공무원들이 공직에 잘 적응할 수 있도록 ‘진심으로 소통하는 건강한 조직문화 만들기 프로젝트’를 추진한다.

이를 통해 구는 6개월간 수습 기간 후 부서 직원들에게 떡을 돌리는 신입 공무원 ‘시보 떡’ 문화를 근절한다.

대신 구청장 축하 메시지를 전하고 직원들이 서로 감사와 격려의 말을 나누는 것으로 간소한 축하 문화를 만들어 갈 계획이다.

지난달에는 공직을 이해하고 조직에 잘 적응할 수 있도록 신임자 맞춤형 구정 안내 및 성희롱 예방 교육을 진행했다.

또 신규 직원들이 민원 응대의 부담을 이겨낼 수 있도록 관련 교육을 실시, 이들이 업무에 적응하는 기간 동안 방문 민원인들의 이해를 돕기 위해 ‘새내기 알림 팻말’을 비치할 예정이다.

디지털 세대인 신입 직원들을 위해 드론, 3D프린팅, 디지털드로잉 등 4차 산업혁명 체험교육과 문서편집 및 보고서작성 등 직무역량 강화 교육도 지속적으로 추진한다.

아울러 신입 공무원이 국장과 과장에게 자신의 애로사항과 바라는 점을 전하는 대화의 장도 마련한다.

구는 2016년부터 선배 공무원과 신규자가 1:1로 결연, 상호 소통과 노하우 전수를 위한 멘토링이 이뤄지도록 하고 있다.

올해도 지난달부터 62개 팀이 지역 내 주요 시설 둘러보기, 업무 개선점 찾기, 조직 이해도 높이기, 독서토론, 서로의 장점 찾아 칭찬해 주기 등 활동을 하고 있다.

나아가 올 하반기에는 세대와 직급을 뛰어넘어 ‘멘토·멘티 공무원 소통공감 워크숍’도 진행할 예정이다.

구는 신입 공무원을 포함한 전 직원을 대상으로 직무 스트레스와 우울증 자가진단을 실시하고 필요한 경우 전문 상담을 받을 수 있도록 지원한다.

이 밖에 격무부서 직원들을 위해 올 하반기 중 힐링 프로그램도 진행할 계획이다.

문석진 구청장은 “새내기 공무원들이 행복하게 공직에 첫발을 내디딜 수 있도록 불합리한 관행은 과감히 없애겠으며 서로 배려하고 존중하는 건강한 조직문화를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

