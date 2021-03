[아시아경제 장효원 기자] 바이오 의약품 위탁개발생산(CDMO) 전문 제약사 프레스티지바이오로직스 프레스티지바이오로직스 334970 | 코스닥 증권정보 현재가 13,200 전일대비 1,100 등락률 +9.09% 거래량 15,237,044 전일가 2021.03.11 09:45 장중(20분지연) close 가 상장 첫날 강세를 보이고 있다.

11일 오전 9시36분 기준 프레스티지바이오로직스는 시초가 대비 11.16% 상승한 1만3450원에 거래되고 있다. 이날 시초가는 공모가(1만2400원)보다 낮은 1만2100원에 형성됐다.

프레스티지바이오로직스의 청약경쟁률은 126.06대 1로 총 공모주식수는 735만주, 이에 따른 공모금액은 911억4000만원이다.

프레스티지바이오로직스는 공모자금으로 차세대 제품 등의 수주 확보를 위한 새로운 제조 플랫폼 및 서비스 개발에 적극 활용할 예정이다.

