[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ HMM =서울고등검찰정이 전 사내이사 현정은 외 임원 3명의 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의에 대해 불기소처분을 내렸다고 공시.

◆ 아이에스동서 =보통주 1주당 1000원의 현금배당 결정, 시가배당율은 1.99%.

◆ 한진 = 주가 안정 통한 주주가치 제고를 위해 200억원 규모로 자사주취득 신탁계약 체결 결정.

◆ 한전KPS =보통주 1주당 1146원 현금배당 결정, 시가배당율은 3.7%.

◆한국콜마홀딩스=보통주와 종류주 1주당 205원의 현금배당 결정. 시가배당율은 0.8%.

◆ 금호석유 화학=서울중앙지방법원은 박철완 상무가 제기한 주총 의안을 오는 26일 개최 예정인 전기주주총회에서 상정해야 한다고 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr