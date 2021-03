'코로나 특수' 한국 식기세척기…지난해 2억4000만달러 수출

전년 대비 41% 증가

[아시아경제 김흥순 기자] 코로나19 확산과 1인 가구의 증가에 따른 효과로 지난해 우리나라 가장형 식기세척기 수출이 전년 대비 40% 이상 증가한 것으로 파악됐다.

11일 한국무역협회 국제무역통상연구원에 따르면 지난해 우리나라의 가정형 식기세척기 수출액은 역대 최고인 2억4578만 달러를 기록했다. 이는 전년과 비교해 41% 증가한 수치다. 지난해 4~5월에는 코로나19에 따른 주요국의 봉쇄조치로 식기세척기 수출이 각각 전년 동기대비 56.4% 감소한 783만 달러와 41.3% 감소한 1098만 달러를 기록하며 큰 타격을 입었다. 그러나 곧바로 반등에 성공하면서 6월 수출 2289만 달러로 시작해 연말까지 매달 2000만 달러 이상의 수출실적을 달성했다.

국제무역통상연구원은 "1인 가구가 증가하고 편리함이 곧 프리미엄을 뜻하는 '편리미엄' 트렌드가 확산되면서 가사노동 부담을 줄이려는 수요가 커졌기 때문"이라며 "코로나19로 위생과 '홈코노미(홈+이코노미)'에 대한 관심이 높아진 것도 주요 요인"이라고 분석했다.

인공지능(AI)이 주요 58개국의 국내총생산(GDP), 인구, 수입증감률 등 9개 지표를 종합해 평가한 결과 우리나라 가정형 식기세척기의 수출 잠재력이 가장 높은 시장은 미국(83.1점)이었고 이어 러시아(80.3점), 독일(78.1점) 순이었다.

미국은 우리나라 가정형 식기세척기 최대 수출시장으로 지난해에는 전년대비 34% 증가한 1억4980만 달러의 수출실적을 기록했다. 대 인도 식기세척기 수출도 전년 대비 274.8%나 늘어 향후 주목할 시장으로 꼽혔다.

양지원 무역협회 연구원은 "한국 가정형 식기세척기는 스마트 가전화, 디자인 향상, 틈새시장 진출 등 다양한 전략을 구사하며 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있다"면서 “가구 규모별로 시장을 세분화해 제품을 다양화하고 살균과 세척에 관련된 기술 향상에 힘쓴다면 더 많은 수출판로를 개척할 수 있을 것"이라고 말했다.

