서울시의회 자치경찰제 시행 준비 소위원회 활동 개시

강동길 소위원장"시민 친화적 자치경찰제 도입 위해 만전 기할 것" 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 자치경찰 시행 준비소위원회(이하 ‘소위원회’)가 10일 제1차 회의를 개최해 서울시로부터 업무보고를 받고 서울경찰청 의견을 청취하는 등 활동을 개시했다.

소위원회는 자치경찰제 전면 시행(7월1일 예정)에 앞서 시민 친화적 자치경찰제 도입과 제도화를 위해 서울시의회 기획경제위원회에서 강동길 의원(기획경제부위원장, 성북구 제3선거구)을 위원장으로 하고 서윤기, 이병도, 최선, 여명 의원으로 구성됐다.

이날 첫 회의에서는 자치경찰제 추진 경과와 향후 계획에 대한 업무보고와 함께 현재 입법예고 중인 자치경찰 조례안(서울특별시 자치경찰사무 및 자치경찰위원회의 조직·운영 등에 관한 조례안)에 대한 서울시와 서울경찰청의 견해를 각각 청취했다.

강동길 위원장은 “자치경찰제 도입으로 치안 공백 없이 시민친화적인 양질의 치안 서비스가 제공될 수 있도록 제도화에 만전을 기할 필요가 있다”며 “조례안에 대한 서울시와 서울경찰청 입장차이를 확인한 만큼 적극적인 소위원회 활동을 통해 원만한 해결방안을 모색하겠다”고 향후 계획을 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr