홍준표 "이재명과 무상연애" 조롱에 김부선 분노 "더러운 입 닥치시라"

[아시아경제 김봉주 기자] 홍준표 무소속 의원이 이재명 경기도지사를 겨냥해 '연애도 무상으로 하는 분'이라며 맹비난한 것에 대해 스캔들 당사자였던 배우 김부선 씨가 "이재명과 저의 과거 관계는 분명히 사적영역"이라고 일침했다.

김씨는 10일 SNS에 "사적영역을 정치로 끌어 들이는것은 옳지 않다"면서 "팩트는 총각사칭이고, 개인적으로 그 남자의 거짓말은 범죄"라고 말했다.

홍 의원이 이 지사를 연일 맹비난하며 자신을 언급하자 반격에 나선 것이다.

김씨는 "홍 의원께서 무상연애 등등 이러면서 조롱할 일은 절대 아님을 아시라"며 "좀 깨어나시고 소통하라"고 지적했다.

김씨는 SNS에 자신의 발언을 소개한 언론 기사도 공유했다. 기사에서 김씨는 "유상 좋아하시는(?) 홍준표는 그 더러운 입 닥치시라" "수년간 날 모욕하고 명예훼손, 끊임없는 성폭언까지…이거 다 중범죄" "홍준표는 이쯤되면 김부선의 상습 스토커가 아닌가 의심도 된다" "오죽하면 국힘에서도 쫒겨났겠나 싶다" 등의 말로 홍 의원을 비난했다.

앞서 홍 의원은 지난달 28일 이 지사를 향해 "어느 여배우와의 무상 연애는 양아치 같은 행동이었다"며 김 씨와의 과거 스캔들을 언급했다.

홍 의원은 지난 2일에도 이 지사가 추진하는 기본소득·기본주택·기본대출 등을 두고 "무상시리즈의 이름만 바꾼 재판", "허경영식 공약"이라며 "하기사 연애도 무상으로 하는 분이니 말릴 수는 없다"며 조롱했다.

김씨는 과거 이 지사와 연인 관계였다고 주장했다가 허언증 환자로 몰려 정신적, 경제적 손해를 입었다며 2018년 9월 이 지사를 명예훼손 혐의로 고소했고, 같은 해 11월 취하했다.

이 지사는 6·13 지방선거를 앞둔 TV 토론회에서 '여배우 스캔들' 의혹을 부인했다. 관련해 공직선거법 위반 혐의에 대한 건은 스캔들 입증 증거가 나오지 않아 그해 12월 불기소 처분됐다 .

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr