[아시아경제 이관주 기자] 교통법규를 위반한 뒤 경찰을 피해 미군기지로 도망간 택시기사가 경찰에 입건됐다.

서울 용산경찰서는 도로교통법 위반·건조물침입 등 혐의로 택시기사 A씨를 조사하고 있다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난달 20일 중앙선 침범, 신호·지시 위반 등 교통법규 위반으로 경찰에게 쫓기던 중 용산 미군기지에 역방향으로 진입해 추적을 따돌린 혐의를 받고 있다.

행정력이 미치지 않는 미군기지로 들어간 탓에 A씨를 놓쳤던 경찰은 추후 A씨의 인적사항을 파악한 뒤 소환 조사했다. A씨는 과거 미군부대에서 근무한 경력이 있어 용산기지 인근과 내부를 잘 알고 있던 것으로 전해졌다.

경찰은 조사를 마친 뒤 송치 여부를 결정할 방침이다.

