파수, 사용자 편의 최적화된 랩소디 새 버전 공개

파수가 사용자 편의성을 중심으로 개선한 '랩소디(Wrapsody)' 새 버전을 10일 공개했다.

랩소디는 문서를 중심으로 가상화 개념을 적용해 문서 위치와 관계없이 사용자가 최신 버전의 문서를 안전하게 사용할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 문서 플랫폼이다. 최근 비대면 근무를 위한 스마트 워크 환경을 구축하는 기업이 늘어나는 가운데 파수가 랩소디를 전면 개선했다.

편의성을 위한 사용자 환경 및 경험(UI·UX)의 대대적인 개편이다. 랩소디 문서를 열람, 편집하는 과정이 간소화됐다. 랩소디 문서를 실행할 때 권한이 있는 사용자가 열람 모드로 문서가 열린다. 문서를 편집하고자 할 때 키 입력을 탐지해 문서 리비전 모드로 자동 변경된다. 리비전 중인 사용자는 문서를 닫지 않고도 사용 중인 문서를 서버에 올릴 수 있다. 필요하면 리비전과 열람 모드를 변경할 수 있다.

파일 유형, 키워드, 생성일 등 세분화된 문서 검색 기능을 통해 사용자 PC 내의 랩소디 문서를 빠르게 검색해 사용할 수 있도록 개선했다. 스마트 클리너 기능 추가로 PC 내 중복되고, 오래되고, 중요하지 않은(ROT) 문서를 찾아내 손쉽게 정리함으로써 사용자가 추가 스토리지를 확보할 수 있도록 지원한다.

조규곤 파수 대표는 "실제 랩소디를 사용하는 고객 의견을 기반으로 사용자 중심의 환경으로 개선하면서 사용성과 편의성을 획기적으로 강화했다"고 말했다. 이어 "랩소디가 편리한 문서 관리, 협업, 보안을 제공하는 혁신적인 솔루션으로 자리매김할 수 있도록 지속해서 고도화해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr