세종서도 공직자 투기?…연서면 스마트 국가산단 조사 착수

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 연서면 스마트 국가산업단지 일원에서 공직자 투기 행위가 있었는지 여부를 조사한다.

10일 시에 따르면 연서면 와촌리 일대(330만㎡)는 2018년 국가산단 후보지로 선정돼 당해 9월 토지거래허가구역으로 지정됐다. 보상은 내년부터 시작될 예정이다.

하지만 토지거래허가구역으로 지정되기 수개월 전부터 이미 해당 부지에는 조립식 패널 주택(가건물)이 들어서기 시작했고 곳곳에는 묘목이 조직적으로 식재됐다.

또 2018년 1월부터 8월 사이에는 그간 뜸했던 토지거래 건수도 급증해 7000건을 넘어선 것으로 확인된다. 국가산단으로 지정되기 이전에 관련 정보를 토대로 토지를 거래하는 일종의 투기 행위가 의심되는 지점이다.

이에 시는 류임철 부시장을 단장으로 전담팀(TF)을 꾸려 연서면 국가산단에 실제 투기행위가 있었는지 여부를 들여다 볼 방침이다. 전담팀은 시 감사위원회와 토지정보과 등 관련 부서와 협업을 통해 활동하게 된다.

현재 세종경찰도 최근 시에 2018년 연서면 국가산단 일대의 건축허가와 소유권 관계 자료 등을 요청해 정부중앙부처, 시 공무원, LH직원 등 공직자 투기 행위 여부를 살펴보는 것으로 전해진다.

일각에선 세종이 정부의 대규모 재정이 투입돼 조성된 신도시라는 점을 들어 정부의 공직자 투기 행위 전수조사 범위에 포함돼야 한다는 주장도 제기된다.

실제 지난 6일 청와대 국민청원에는 ‘세종시에도 LH 직원 땅 투기 정부조사단을 파견해주세요’라는 제목의 청원이 등장했다. 청원의 핵심은 정부 합동조사에 세종을 포함시켜야 한다는 내용이다.

한편 연서면 국가산단은 세종에 스마트시티, 자율주행 모빌리티, 바이오 헬스케어 분야 선도기업을 유치하기 위해 조성된다. 조성기간은 2023년~2027년이며 총 사업비는 1조5000억원 규모다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr