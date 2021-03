“중경삼림부터 화양연화까지” 왓챠, 왕가위 명작 4K 리마스터링 버전 공개

‘중경삼림’ 등 4K 리마스터링 5편에 ‘동사서독 리덕스’까지 SVOD 독점 서비스

익스클루시브 시리즈 ‘잇츠 어 신’ 공개 예정

[아시아경제 구은모 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 왓챠가 왕가위 감독의 작품들을 대거 선보인다.

왓챠는 오는 17일 왕가위 감독의 ‘중경삼림 리마스터링’, ‘화양연화 리마스터링’, ‘해피 투게더 리마스터링’, ‘타락천사 리마스터링’, ‘2046 리마스터링’과 ‘동사서독 리덕스’까지 총 6편을 SVOD(구독형 VOD) 독점으로 서비스한다고 10일 밝혔다. 아울러 지난해 왓챠에서 선보였던 화제의 영국 드라마 ‘이어즈&이어즈’의 작가 러셀 T. 데이비스의 최신작 ‘잇츠 어 신’도 왓챠 익스클루시브 시리즈로 공개될 예정이다.

이번에 왓챠에서 공개되는 왕가위 감독의 영화 ‘중경삼림 리마스터링’, ‘화양연화 리마스터링’, ‘해피 투게더 리마스터링’, ‘타락천사 리마스터링’, ‘2046 리마스터링’ 등은 모두 4K 리마스터링 버전이다. 이 다섯 편은 작년 12월 ‘해리포터’ 시리즈를 시작으로 이용자들의 주요 콘텐츠 요청작을 순차적으로 공개해 폭발적인 반응을 불러일으켰던 ‘#헐왓챠에’ 캠페인의 두 번째 시즌으로 선보일 작품들이다. 4K 리마스터링 버전은 아니지만 ‘동사서독 리덕스’, ‘아비정전’, ‘열혈남아’, ‘일대종사’도 왓챠에서 함께 볼 수 있다.

3월의 왓챠 익스클루시브 시리즈 ‘잇츠 어 신’은 영국 채널4, 미국 HBO맥스에서 공개된 화제작이다. 잇츠 어 신은 1980년대 영국을 배경으로, 에이즈라는 절망과 싸우는 친구들의 끈끈한 우정을 밝고 경쾌하게 그려낸 청춘 드라마다. 왓챠 익스클루시브 시리즈인 ‘이어즈&이어즈’의 작가 러셀 T. 데이비스가 각본을 쓴 드라마로 본인의 자전적인 이야기를 각본에 진정성 있게 담아내 호평받은 작품이다.

