시몬스 침대, '2021 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 수상

소비자 투표와 전문가 평가 등 엄정 심사, 독보적인 기술력 등 소비자 두터운 신뢰

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스 침대가 '2021 소비자선정 최고의 브랜드 대상(KBBA)' 침대·매트리스 부문에서 대상을 차지했다.

올해로 10회째를 맞이한 '소비자선정 최고의 브랜드 대상'은 시장을 선도하고 브랜드 가치를 지속적으로 향상시켜 소비자에게 절대적 신뢰와 사랑을 받는 기업 및 단체에 주어지는 상으로 중앙일보, 포브스가 JTBC, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부와 함께 개최하며 소비자 직접 투표와 업계 전문가의 엄정한 심사를 거친다

시몬스 침대는 독보적인 기술력과 시몬스 만의 브랜드 커뮤니케이션을 통해 소비자들로부터 높은 지지를 얻어 침대·매트리스 부문에서 최고 브랜드의 영예를 안았다.

시몬스는 침대 매트리스 전 제품을 경기도 이천의 '시몬스 팩토리움' 내 자체 생산 시스템을 통해 생산한다. '기본에 충실하자'는 브랜드 철학 아래 제작·공정·배송까지 품질 관리 항목이 총 1936개에 달한다. 그만큼 품질을 철저하게 관리한다.

또, 시몬스 침대는 업계 리딩 브랜드로서 소비자 안전을 최우선으로 고려해 △국내 최초·유일의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 출시 및 특허 취득 △국가 공인 친환경 인증 △시판 매트리스 품목 40여 종에 대한 한국표준협회 '라돈안전제품인증' 등 국민 매트리스 3대 안전 키워드를 적극 실천, 소비자 신뢰를 쌓고 있다.

