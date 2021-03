[아시아경제 임혜선 기자] 코카-콜라사가 '스프라이트 제로'를 출시한다고 10일 밝혔다.

‘스프라이트 제로’는 설탕은 빼고 시원함과 상쾌함은 그대로 유지했다. 제품 패키지에서도 그린 컬러를 배경으로 ‘제로 슈거(Zero Sugar)’를 패키지 상단에 담았다. ‘스프라이트 제로’는 355ml 캔으로 출시되며 슈퍼마켓을 시작으로 판매 채널을 점차 확대해 나갈 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr