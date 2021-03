코오롱FnC, 온라인 전용 골프 브랜드 ‘골든베어’ 론칭

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문이 골프 의류 브랜드 ‘골든베어’를 10일 론칭한다.

이미 왁, 엘로드, 잭니클라우스, 지포어 등의 골프 의류 브랜드를 보유한 코오롱FnC는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 타깃으로 한 온라인 전용 브랜드를 추가해 다양한 골프 포트폴리오를 구성하게 됐다.

골든베어는 2030세대 젊은 골퍼들을 타깃으로 한다. 브랜드 콘셉트는 '새로운 것을 두려워하지 않는 자유로운 감성의 골든 제너레이션(특정 연령층에 특출난 재능을 가진 인재)을 위한 골프웨어'다.

전체적인 디자인은 전형적이 골프 의류에서 벗어나 캐주얼함을 강조했다. 제품은 편안한 라인의 후디, 재킷, 카고팬츠 등 기본 아이템을 중심으로 한다.

유통은 공식 온라인몰인 코오롱몰과 패션 플랫폼 무신사에 16일 입점해 핵심 소비층인 MZ세대를 중심으로 확장해나갈 계획이다.

골든베어 관계자는 “골든베어는 영골퍼들이 일상생활에서 즐겨 입는 실루엣들을 재해석, 브랜드만의 감성을 결합해 출시한 브랜드다. 2030 고객들이 자신만의 자유분방한 무드를 드러낼 수 있도록 좋은 소재와 깔끔한 디자인의 제품들을 선보일 예정”이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr