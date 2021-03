표준協, TIPS운영사 플랜에이치벤처스 컨소시엄 기관으로 참여

[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회는 팁스 프로그램(TIPS·민간투자주도형 기술창업지원) 운영사인 플랜에이치벤처스의 컨소시엄 기관으로 참여한다고 10일 밝혔다. 팁스는 중소벤처기업부에서 도입하고 한국엔젤투자협회에서 주관하는 프로그램으로, 세계 시장을 선도할 기술 아이템을 보유한 창업팀을 민간운영사에서 선발해 집중 육성한다.

기존 팁스 운영사인 플랜에이치벤처스는 컨소시엄 기관으로 표준협회를 선정해 추가하고 스마트시티, 스마트리빙, 도시재생사업 분야 등에서 오픈이노베이션을 통한 유망 스타트업 발굴·육성에 협력하기로 했다. 플랜에이치벤처스는 호반그룹이 산업 혁신을 선도하기 위해 설립한 건설업 최초의 액셀러레이터로서 1000평 규모의 자체보육공간을 운영하고 있으며 투자·R&D자금 연계·판로개척으로 이어지는 전주기 액셀러레이팅을 진행 중이다.

한국표준협회는 지난해 7월 중소벤처기업부 액셀러레이터 기관으로 등록돼 초기 창업기업을 발굴하고 엔젤투자, 사업공간제공, 멘토링 등 종합보육서비스를 제공하고 있다. 전진수 한국표준협회 전무이사는 "지난해 액셀러레이터 등록을 기점으로 예비창업패키지 특화 및 비대면 분야 등의 사업을 진행하는 과정에서 미래의 유니콘 스타트업을 발굴하고 육성하는 데 주력해 왔다"며 "향후 플랜에이치벤처스와 팁스 운영사 컨소시엄 협력을 통해 스타트업 발굴·육성뿐 아니라 기존 산업을 혁신하고 신사업 성장을 지원하는 액셀러레이터 기관으로 거듭날 것"이라고 말했다.

