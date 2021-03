백악관 "바이든, 12일 쿼드 정상회의 참석"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관이 반(反)중 연대 협의체인 '쿼드'(Quad) 첫 정상회의 개최를 발표했다.

젠 사키 백악관 대변인은 9일(현지시간) 정례 브리핑에서 조 바이든 대통령이 12일 일본, 호주, 인도 등 쿼드 참여국 정상들과 화상 회담에 참석한다고 밝혔다.

사키 대변인은 이번 회의는 바이든 대통령이 인도·태평양 지역에서 동맹과 파트너들에게 부여한 중요성을 보여주는 것이라고 설명했다.

쿼드는 도널드 트럼프 전 정부에서 출발했지만 바이든 행정부가 유산을 계승한 몇 안 되는 외교 정책이다. 기존에는 외교부 장관급 회의가 가장 높은 수준의 대화였지만 이제는 정상 간 협의가 이뤄지며 아시아판 북대서양조약기구(NATO)로의 발전을 예상할 수 있는 단계로 올라섰다는 평가가 나온다.

특히 이번 회담 직후 토니 블링컨 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관이 일본과 한국을 방문할 것으로 예정한 만큼 한국의 '쿼드 플러스' 참여에 대한 미 측의 요청과 한일 관계 조율 시도 가능성도 점쳐지고 있다.

최근 미국은 한미일 동맹의 중요성을 연일 강조하고 있어 어떤 식이든 한일 관계 개선을 시도할 것이라는 관측이 나오고 있다.

미국은 지난해부터 대중 압박 확대를 위해 기존 쿼드 참여국 외에 한국, 베트남 등을 추가해 쿼드 플러스로 재편해야 한다는 주장을 해 왔다.

