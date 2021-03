조규일 시장, 연극협회 진주지부 임원진과 간담회 가져

꾸준한 창작활동으로 코로나19에 지친 시민들 심신 위로 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 9일 오전 11시 시청 기업인의 방에서 조규일 진주시장이 ㈔한국연극협회 진주지부 임원진과 간담회를 하고 지역 연극예술 발전과 예술인의 활발한 창작활동을 당부했다고 밝혔다.

이날 간담회는 신임 이금철 지부장과 임원진을 비롯해 박범주 前 지부장이 자리를 함께했다.

간담회에서 조규일 시장은 연극 예술인의 창작 의욕을 고취하는 데 노력을 아끼지 않은 박범주 前 지부장에게 감사패를 전달하고 “진주시가 문화예술 도시로 평가받을 수 있는 것은 연극인들의 노고가 컸기 때문”이라며 “예술의 심장과 같은 연극이 코로나19로 지친 시민들의 심신을 위로하고 머무르고 싶은 도시가 될 수 있도록 꾸준한 창작활동을 부탁드린다”고 밝혔다.

이에 신임 이금철 지부장은 “코로나19로 어려운 문화예술단체에 대한 시의 적극적인 지원에 감사드리며, 다양한 실험 형식의 창작활동으로 향토 연극예술 발전과 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 ㈔한국연극협회 진주지부는 지난달 28일까지 제21회 온:진주연극페스티벌 온라인 축제를 개최해 공식 초청작, 시민 참여극장 등 총 19개 작품을 무관객으로 촬영하고 유튜브 채널에서 공개해 시민들의 큰 호응을 얻었다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr