구인모 거창군수, 생활 속 탈(脫) 플라스틱 ‘고고챌린지’ 실천 운동 동참

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 환경부가 주관하는 생활 속 플라스틱 줄이기 릴레이 캠페인 탈(脫) 플라스틱 ‘고! 고! 챌린지’에 동참했다고 9일 밝혔다.

‘고! 고! 챌린지’는 생활 속에서 플라스틱을 줄이기 위해 하지 말아야 할 실천 1가지와 해야 할 실천 1가지에 대한 약속을 SNS에 게재하고 다음 주자를 추천하는 릴레이 캠페인이다.

조근제 함안군수의 지목을 받아 참여하게 된 구 군수는 이날 ‘플라스틱 용기 사용하지 않고! 다회용기 사용 생활화하고!’ 라는 슬로건으로 캠페인에 참여했다.

구 군수는 “플라스틱 쓰레기를 비롯한 환경 문제는 앞으로 지구촌의 가장 중요한 화두가 될 것이며, 환경을 위한 개인의 작은 실천을 시작으로 모두가 환경운동에 힘을 모아야 할 때”라며 많은 이들의 동참을 당부했다.

구 군수는 다음 캠페인 참여자로 김종두 거창군의회 의장과 장영수 장수군수를 추천했다.

