함양산삼항노화엑스포 추진현황 군의회 보고회 개최

9일 군·의회·조직위 등 군민과 함께하는 엑스포 성공개최를 위해 최선 다짐



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 2021 함양산삼항노화엑스포의 성공 개최를 위해 함양군, 함양군의회, 엑스포 조직위가 힘을 모으기로 했다.

경남 함양군은 군의회에서 황태진 의장을 비롯한 군의회 의원, 차석호 부군수 및 국 과장과 조직위 김종순 사무처장 및 각 부장 등 40여 명이 참석한 가운데 엑스포 추진현황 군의회 보고회를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 보고회는 함양군 21개 부서 51건, 조직위 8개 부 30건의 엑스포 추진과제와 향후 계획 등을 군의회에 보고하고 군의원들의 질의와 의견 수렴을 통해 엑스포 성공개최를 이끌기 위해 마련했다.

그동안 함양군과 엑스포 조직위 간의 추진사업에 대한 업무를 공유하고 협력 의지를 다졌던 기존보고회와 달리 군민대표를 통한 질의와 의견수렴의 장을 마련함으로써 군민과 함께하는 엑스포가 개최될 것으로 기대한다.

황태진 의장은 “군민의 작은 목소리까지도 반영하여 엑스포의 성공적인 개최를 통해 함양군의 발전과 더불어 군민이 체감할 수 있는 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 노력을 다해달라.”고 요청했다.

차석호 부군수는 “이번 엑스포를 통해 함양군을 명실상부한 세계적 산삼의 고장이 될 수 있도록 군민이 엑스포에 적극적으로 참여할 방안을 마련해 함양을 알리고 군민 화합의 장이 될 수 있도록 준비를 철저히 하겠다”고 밝혔다.

한편 2021 함양산삼항노화엑스포는 9월 10일부터 10월 10일까지 31일간 ‘천년의 산삼 생명 연장의 꿈’을 주제로 함양 상림공원과 대봉산 휴양 밸리 일원에서 개최된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr