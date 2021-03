파크 하얏트 부산 리빙룸 바, '버블리 나이트 프로모션' 실시

11일부터 내달 10일까지 샴페인·스파클링 와인 각 6종 최대 54% ↓

[아시아경제 김유리 기자] 파크 하얏트 부산 호텔의 리빙룸 바는 오는 11일부터 다음 달 10일까지 프리미엄 샴페인과 스파클링 와인을 최대 54% 할인된 가격으로 제공하는 '버블리 나이트 프로모션'을 선보인다고 9일 밝혔다.

광안대교 야경을 바라볼 수 있는 리빙룸 바는 이번 '버블리 나이트 프로모션'을 통해 프리미엄 샴페인과 스파클링 와인 총 12종을 최대 54% 할인된 가격으로 제공한다. 러시아 황실 공식 샴페인 공급사로 이름을 알린 '루이 로드레(Louis Roederer)'의 '루이 로드레, 브뤼 프리미에(Louis Roederer, Brut Premiuer)'는 54% 할인이 적용돼 10만원에 제공된다. 2008년 완벽한 기후 덕에 '신의 물방울'이라 불릴 정도로 풍미를 자랑하는 최고급 샴페인 '돔 페리뇽 브뤼(2008 Dom P?rignon, Brut)'도 할인된 가격인 35 원에 제공된다.

리빙룸 바는 목요일부터 토요일 오후 6시부터 오전 1시까지 이용 가능하다. 가격은 5만원부터다(세금 포함).

