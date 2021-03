맥키스컴퍼니, ‘지역사랑 장학금’ 2.1억원 기탁

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 맥키스컴퍼니가 자사 소주 판매 수익금의 일부를 모아 조성한 ‘지역사랑 장학금’을 지역사회에 기탁한다.

맥키스컴퍼니는 9일 조웅래 회장이 대전인재육성장학재단 허태정 이사장(대전시장)에게 대전사랑 장학금을 전달했다고 밝혔다.

지역사랑 장학금은 맥키스컴퍼니가 ‘이제우린(소주)’ 판매금액 중 1병당 5원씩을 적립해 조성된 것으로 대전 뿐 아니라 세종, 충남에도 전달될 예정이다.

지역사랑 장학금은 대전시와 5개구, 세종시, 충남도와 15개 시·군에 각각 전달될 예정으로 내달까지 이들 지역에 전달될 장학금 총액은 2억1400여만원이다.

앞서 맥키스컴퍼니는 2019년 대전·세종·충남지역 총 23개 자치단체와 협약을 체결하고 10년간 40억원을 목표로 장학금을 기탁하고 있다.

올해는 캠페인 시행 2년차로 누적 장학금은 5억2200여만원에 이른다. 이는 켐페인이 시작되기 이전에 맥키스컴퍼니가 지역에 기탁한 장학금을 제외한 금액이다.

조웅래 회장은 “맥키스컴퍼니가 그간 실천해 온 지역사회공헌활동에 신뢰를 갖고 ‘이제우린’을 애용해 준 지역 사회에 감사하다”며 “비록 코로나19로 매출액이 줄면서 장학금 규모도 함께 감소한 것은 사실이지만 그나마 2억원 넘는 장학금을 조성해 지역사회에 환원할 수 있게 된 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다.

조 회장은 지역에서 사회공헌활동을 지속적으로 실천해 온 공로를 인정받아 지난 3일 국민 추천 포상 ‘대통령표창’을 수상하기도 했다.

한편 올해 전달될 지역별 장학금은 ▲대전 8717만원(5개구 포함) ▲세종 893만원 ▲충남 1000만원(별도 금액 책정) ▲금산 367만원 ▲부여 613만원 ▲계룡 190만원 ▲청양 330만원 ▲공주 1020만원 ▲논산 1015만원 ▲홍성 687만원 ▲서산 925만원 ▲태안 391만원 ▲당진 654만원 ▲예산 817만원 ▲보령 1007만원 ▲서천 770만원 ▲천안 1162만원 ▲아산 834만원이다.

