[클릭 e종목]"YBM넷, 메타버스 시대 영유아 영어교육 독보적 사업자"

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 9일 YBM넷 YBM넷 057030 | 코스닥 증권정보 현재가 7,200 전일대비 330 등락률 +4.80% 거래량 468,303 전일가 6,870 2021.03.09 09:31 장중(20분지연) 관련기사 정부! 원격수업 전환! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 지금 잡아야 올라갑니다【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 유망 종목 'TOP3' YBM넷, 주가 1만 1100원.. 전일대비 0.91% close 에 대해 안정적인 온라인 강의 매출에 더해 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 을 활용한 첨단 교육산업 진출로 성장 동력을 확보할 것이라고 분석했다. 적정주가는 1만500원으로 제시했다.

YBM넷 YBM넷 057030 | 코스닥 증권정보 현재가 7,200 전일대비 330 등락률 +4.80% 거래량 468,303 전일가 6,870 2021.03.09 09:31 장중(20분지연) 관련기사 정부! 원격수업 전환! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 지금 잡아야 올라갑니다【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 유망 종목 'TOP3' YBM넷, 주가 1만 1100원.. 전일대비 0.91% close 은 온라인 어학교육 분야 시장점유율 1위 업체다. 영어유치원, 인증시험 접수 대행, 온라인 콘텐츠 제작 등 다양한 사업을 하고 있다. YBM넷 YBM넷 057030 | 코스닥 증권정보 현재가 7,200 전일대비 330 등락률 +4.80% 거래량 468,303 전일가 6,870 2021.03.09 09:31 장중(20분지연) 관련기사 정부! 원격수업 전환! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 지금 잡아야 올라갑니다【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 유망 종목 'TOP3' YBM넷, 주가 1만 1100원.. 전일대비 0.91% close 은 2019년 디지털 교육 콘텐츠 스타트업 플레이큐리오와 함께 AR기술을 접목한 스마트 영어 단어카드 파닉스팝을 출시했다. 원어민 온라인 원격 수업 중 일부 VR을 활용하여 그룹수업 1 대 1 문장읽기 게임 문제풀이 등 폭넓은 수업 방식을 채택하며 에듀테크를 선도하고 있다.

최성환 리서치알음 수석연구원은 "AR 단어장 출시와 VR을 사용한 토론·게임 수업 진행, 영어독서 프로그램 리딩팜 등 콘텐츠를 활용한 첨단교육시장 진출을 기대한다"며 "비대면 원격교육을 넘어 메타버스를 활용한 교육에 관한 관심이 커지고 있다"고 설명했다.

이어 "최근 코로나19 여파로 초중고 원격수업 재택근무 등이 확대되며 에듀테크 교육에 미디어 VR, AR, 3D 등 정보통신 기술을 접목하고 있다"며 "미국 데이터 연구기업 홀론 IQ는 글로벌 에듀테크 시장이 2025년 3420억달러로 성장할 것으로 내다봤다"고 덧붙였다.

최 연구원은 "다양한 첨단 교육기술을 소개하는 런던 교육기술 박람회에 참여해 YBM잉글루, YBM리더스 등을 소개했다"며 "다양한 콘텐츠와 교육프로그램을 바탕으로 첨단 교육산업에 진출해 다가올 메타버스 시대 속 교육분야에서 중추적인 역할을 담당할 것"이라고 기대했다.

최 연구원은 “영어가 필수인 시대에 영유아부터 성인까지 영어교육 플랫폼을 갖추고 있는 YBM그룹에 주목한다”며 “특히 YBM그룹 내에서 이러닝(E-Learning), 온라인 콘텐츠 제작 등을 전담하고 있는 YBM넷 YBM넷 057030 | 코스닥 증권정보 현재가 7,200 전일대비 330 등락률 +4.80% 거래량 468,303 전일가 6,870 2021.03.09 09:31 장중(20분지연) 관련기사 정부! 원격수업 전환! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 지금 잡아야 올라갑니다【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 유망 종목 'TOP3' YBM넷, 주가 1만 1100원.. 전일대비 0.91% close 을 주목할 필요가 있다”고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr