광진구, 서울시장 보궐선거 사전 투표 선거 종사원 선제 검사

투표당일 및 사전투표 등에 참여하는 투·개표 종사원 선제검사 ... 집단감염 차단 및 확진자 조기 발견을 통한 선거 업무 공백 최소화

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 오는 4월7일 실시되는 서울시장 보궐선거를 앞두고 안전한 투표 환경을 조성하기 위해 선거 사무의 최전선에 있는 투·개표 종사원 선제검사를 실시한다.

이번 선제검사는 코로나19 무증상·잠복 감염자로 인해 발생할 수 있는 지역 집단감염을 사전에 차단, 조기에 확진자를 발견, 선거 공백을 최소화하기 위해 마련됐다.

4월7일 본 투표를 수행하는 지역내 투표 종사원 뿐 아니라 4월 2~3일에 진행되는 사전투표 종사원, 4월 7~8일 개표업무를 도울 개표종사원까지 총 772명의 광진구 공무원이 신속하게 선제 검사를 받을 계획이다.

더불어 구청직원 뿐 아니라 투·개표 사무를 지원할 일반 구민들도 검사를 받을 수 있도록 적극 홍보할 방침이다.

김선갑 광진구청장은 “선거사무의 최접점에 있는 투표 종사원이 확진될 경우 약 30만 명 규모의 지역내 선거인수의 폭발적 지역사회 감염으로 이어질 수 있다고 판단돼 선제검사를 실시하기로 했다”며 “구민 여러분도 안전한 선거를 위해 앞 사람과의 거리두기 등 코로나 확산방지에 동참해줄 것으로 당부드린다”고 말했다.

한편 서울시장 보궐선거는 4월7일 오전 6시부터 오후 8시까지 만 18세 이상 선거권자를 대상으로 지역내 84개소 투표소에서 실시, 공식 선거에 참여하기 어려운 사람들을 위해 4월2~3일 오전 6~오후 6시 사전투표가 가능하다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr