세브란스병원, 코로나19 백신 접종 시작

윤동섭 연세의료원장 등 의료진 500여명 백신 접종

[아시아경제 김지희 기자] 세브란스병원이 8일 오전 10시부터 의료진을 대상으로 코로나19 예방백신 접종을 시작했다.

세브란스병원은 이날 6층 은명대강당에서 500여명에게 아스트라제네카 백신을 접종했다. 윤동섭 연세의료원장과 하종원 세브란스병원장을 시작으로 세브란스병원 소속 교직원 5500명에 대해 백신을 순차 접종할 계획이다.

접종은 세브란스병원 모바일앱 ‘My 세브란스’에서 예약 시간에 맞춰 진행된다. 총 2주에 걸쳐 접종이 이뤄지며, 2차 접종은 5월에 진행할 계획이다. 임산부와 임신 예정자, 화이자 백신 접종 대상자, 타병원 접종 등록자 등을 제외한 대부분의 교직원이 접종을 받는다.

윤 의료원장은 “코로나19 극복을 위해 병원 근무자들이 선제적으로 백신을 접종해 환자들의 안전은 물론 의료진의 안전을 확보하는 것이 중요하다”면서 “백신접종으로 일반 환자들이 안전하게 진료를 받게 되고 코로나19도 극복하길 기대한다”고 말했다.

한편 세브란스병원은 화이자 백신이 입고되면 확진 중증환자 병동 근무자를 대상으로 접종에 돌입할 계획이다.

