광주교육청, 고교학점제 대비 ‘2021 빛고을 꿈대로 진로대로’ 보급

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청이 고교학점제를 대비한 학생 진로·학업 설계 지도 자료인 ‘2021 빛고을 꿈대로 진로대로’를 일반고등학교에 보급한다고 7일 밝혔다.

학생 성장 중심의 고교학점제를 운영하기 위해선 학생 수요에 기반한 학생 맞춤형 교육과정 편성·운영, 진로·적성에 따른 학업 설계 및 이수 지도·상담이 중요하다.

이를 위해 시교육청은 지난 2019년 전국 최초로 진로·학업 계획서를 개발했고, 수정·보완작업을 거쳐 이번 자료를 제작했다.

‘2021 빛고을 꿈대로 진로대로’는 ▲‘빛고을 꿈대로 진로대로’ 활용법 안내 ▲나를 알기 ▲진로 탐색 ▲전공 탐색 ▲학업 설계 ▲과목 선택 ▲자아 성찰 등 7개 파트로 구성됐다.

이를 통해 학생들은 진로 설정 과목 선택, 개인별 교육과정 설계, 학습 과정 기록·성찰 등 도움을 받을 수 있다.

또한 학과 정보 안내, 전공 진로 가이드, 직업 정보 안내, 과목 선택 가이드 등 진로·직업 관련 핵심정보도 제공한다.

시교육청은 일반고 내 구성된 ‘교육과정 이수 지도팀’이 다양하게 활용할 수 있도록 이번 자료를 시교육청 홈페이지에도 탑재할 예정이다.

백기상 시교육청 중등교육과장은 “고교학점제 및 학생 맞춤형 교육과정운영 체제에서는 진로·적성에 따른 과목 선택 및 능동적·자기주도적 학습자를 길러내는 것이 중요하다”며 “일반고 내 ‘교육과정 이수 지도팀’의 진로·학업 설계 지도 자료 활용 및 학생 맞춤형 교육과정 편성·운영 지원을 위해 주제별·대상별 교원연수와 컨설팅을 지속적으로 실시하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr