LG전자, 고객감동 '올포원' 솔루션…시니어케어·스마트홈 특화

최규남 LG전자 솔루션사업담당

미디어 플랫폼 'LiVE LG'서 소개

[아시아경제 차민영 기자] LG전자가 전사적 솔루션 역량을 활용해 스마트홈, 시니어 케어 등 기업 고객 맞춤 서비스를 제공하는 ‘올포원’ 전략을 추진한다.

7일 LG전자에 따르면 최규남 솔루션사업담당은 최근 LG전자의 미디어 플랫폼 'LiVE LG'에 등장해 고객의 삶에 도움이 되는 LG만의 다양한 솔루션을 소개했다.

최 담당은 LG전자의 솔루션사업 전략을 "자사가 보유한 역량을 집약해 고객이 필요로 하는 모든 것을 찾아 제공해주는 '올포원'"이라고 소개했다. 하나의 히트 제품으로 전체 고객을 만족시키는 '원포올' 전략과 달리 보유한 기술이나 제품을 총동원해 고객의 니즈를 완벽하게 만족시킨다는 의미다.

그는 "LG전자는 글로벌 전자업계에서 거의 유일하게 에너지의 생산, 저장, 소비하는 기술과 제품, 시스템을 모두 보유하고 있다"며 "이는 다양한 제품을 통해 에너지를 효율적으로 분배, 활용할 수 있도록 최적화한 솔루션을 고객에게 제공할 수 있다"고 말했다.

LG전자 솔루션 사업의 한 축인 '병원 솔루션'도 소개했다. LG전자는 '병원 솔루션' 분야에서 수술·임상·진단용 모니터, 디지털 엑스레이 검출기 등 제품군과 원격의료, 촬영, 판독, 수술 등 의료 상황별 최적화된 솔루션을 보유하고 있다. 여기에 병원 내 공조, 에너지 관리 시스템까지 구축할 수 있어 환자들이 쾌적한 환경에서 정확한 진료를 받을 수 있도록 돕는다.

고령화 시대에 시니어 케어 분야는 성장 가능성이 높은 가장 중요한 사업 중 하나다. 최 담당은 "헬스케어, 비대면 원격진료 등 다양한 솔루션을 제공해 고객이 기존 처방·치료 관리 중심에서 예방 중심의 의료 서비스를 받아 품위있는 시니어 케어가 가능하도록 하는 것이 LG전자 병원 솔루션 사업의 목표"라고 강조했다.

최 담당은 LG전자가 지난해 9월 경기도 판교신도시에 조성한 'LG 씽큐 홈'도 소개했다. 이 건물은 최근 한국에너지공단이 시행하는 제로에너지건축물 본인증 1등급을 국내 최초로 받은 바 있다.

최 담당은 ‘LG 씽큐 홈’에는 ‘집’이라는 공간이 갖춰야 할 ‘안심’, ‘편리’, ‘재미’ 세 가지 가치가 모두 담겨 있다고 소개했다. 출입 등에 안면인식을 적용해 안심하고 살 수 있는 집, 가족 구성원의 체형, 키, 움직임 등을 식별해 맞춤형 서비스를 제공해 편리한 집, 개개인의 기호에 맞춘 영화, 음악 등을 추천하는 ‘스마트 미러’를 적용한 재미있는 집 등이다.

최 담당은 "올해는 그간 국내 시장에 적용돼 호평받은 다양한 사례를 해외 시장에 소개해 LG전자 솔루션 사업의 가치를 알리는 데 집중할 것"이라고도 강조했다.

솔루션 관련상담 및 견적 문의는 LG전자 B2B 홈페이지에서 가능하다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr