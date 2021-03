[아시아경제 임춘한 기자] 민주노총 공공운수노조 의료연대본부·행동하는간호사회는 7일 세종문화회관 앞에서 기자회견을 열고 환자 중등도와 노동강도 등을 고려해 코로나19 병동의 간호인력 기준을 마련하라고 정부에 촉구했다.

이들은 "간호사들은 코로나19 상황에서 감당하기 힘든 환자 수에도 견뎠지만, 1년이 지나도 변한 것이 없다"며 "환자가 급증하면 간호사 1명이 환자를 9명까지 돌보기도 하고, 일반병동에서 코로나 병동으로 급히 파견도 갔다"고 밝혔다.

이들은 "이제는 아무런 기준과 계획 없이 이리저리 불려 다니며 환자를 마주하고 싶지 않다"며 간호 인력 확충과 간호사 1인당 환자 수 법제화를 요구했다.

이들은 이어 간호인력 문제가 "간호사들만의 일이 아니라 병원을 이용하는 시민 모두의 일"이라며 "간호사들이 희망을 잃고 병원을 떠나지 않도록 이젠 바뀌어야 한다"고 말했다.

