[아시아경제 박소연 기자] 5일 오후 6시 50분께 전북 정읍시 내장사 대웅전에 화재가 발생했다.

소방당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령하고 현장에서 불을 진압하고 있다.

불은 대웅전 전체로 번졌으며 소방당국은 옆 건축물로 불이 옮겨붙지 않도록 연소 확대를 저지하고 있다.

현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 화재 신고를 접수하고 현장에서 방화 용의자를 검거한 것으로 알려졌다.

