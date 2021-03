베스파, 신작 '타임디펜더스' 공개…"日 현지 티저사이트 통해 테스터 모집"

[아시아경제 유현석 기자] 베스파 베스파 299910 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 1,100 등락률 +6.43% 거래량 59,937 전일가 17,100 2021.03.05 13:33 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"베스파, 올해 신작 출시의 해…목표가 '↑'"놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 신작 '타임디펜더스'를 공개하면서 일본 티저사이트를 통해 CBT에 참가할 테스터를 모집한다고 5일 밝혔다.

베스파의 자회사 넥사이팅이 개발한 모바일 디펜스 RPG '타임디펜더스'는 프로젝트 TD라는 명칭으로 '킹스레이드'를 잇는 차기작으로 알려졌다.

'타임디펜더스'는 매력적인 2D 캐릭터와 높은 퀄리티의 3D 캐릭터 모델링, 디펜스 장르 특유의 긴장감 넘치는 전략 전투의 재미를 갖고 있다. 또 과거와 미래, 전세계를 무대로 시공을 넘나드는 다채로운 스테이지, 한 편의 애니메이션을 연상시키는 스토리 전개, 개성 넘치는 영웅들과 이들을 성장시키는 다양한 시스템 등 방대한 게임요소를 자랑한다.

베스파는 신작 '타임디펜더스'를 소개하는 짦은 영상과 함께 일본 현지 티저사이트 를 통해 CBT에 참가할 테스터를 모집한다. CBT 응모 기간은 오는 4월12일까지다. 추첨을 통해 약 1000명의 테스터를 선별할 방침이다.

'타임디펜더스'의 1차 CBT는 오는 4월 5일 시작될 예정이며, CBT를 통해 상반기 내 정식 서비스를 진행할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr