마켓컬리 "다이어트 건기식 판매량 504% 증가…식단 관리 기획전 진행"

다이어트 관련 건기식 판매량 504% 증가

푸룬주스, 타트체리, 유산균 등 이너뷰티 건기식 수요 ↑

11일까지 식단 관리 식품 180여개 모은 '식단 관리 기획전'



[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 새해 체중관리 열풍으로 올들어 다이어트 건강기능식품(건기식) 판매가 급증했다며 오는 11일까지 '식단 관리 기획전'을 진행한다고 4일 밝혔다.

마켓컬리는 지난 1~2월 건기식 판매 데이터를 분석한 결과 다이어트 건기식 판매량이 전년 동기 대비 504% 증가했다고 말했다. 이는 같은 기간 전체 건기식 판매량 증가율(96%)을 크게 뛰어넘는 수치다. 가장 인기를 끈 다이어트 건기식 제품은 체지방 감소에 도움을 주는 가르시니아와 시서스 추출물 등을 담아 물에 타 먹는 가루형 스틱 제품이며 젤리형 스틱, 비건 알약, 다이어트 유산균 등의 제품도 인기를 끌었다.

몸 내부의 건강을 챙기는 데에 도움이 되는 이너뷰티 건기식도 인기다. 장 건강 유지에 도움을 주는 푸룬주스의 경우 판매 상품 수는 전년 대비 100% 증가했으며 판매량도 160% 증가했다. 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 타트체리는 지난해 7월 첫선을 보인 이후 월 평균 41%씩 판매량이 증가하고 있으며 건강 유지에 중요한 역할을 하는 유산균, 콜라겐 등도 꾸준한 인기를 얻고 있다.

타 카테고리에서도 다이어트에 도움이 되는 상품의 판매량이 크게 증가하고 있는 추세다. 다이어트 대표 음식인 닭가슴살의 상품 수는 간편식 전체 내 3%대에 불과하지만, 판매량은 약 10%를 차지했다. 다이어트 도시락의 판매량은 전년 대비 142% 늘어났는데, 이는 전체 도시락 판매량 증가율(73%)의 약 2배에 달하는 수준이다. 식사 대용 식품으로 인기를 끄는 시리얼 역시 고객들의 수요가 늘어남에 따라 판매 상품 가짓수를 312% 증가하기도 했다. 이와 반대로 고칼로리, 고지방 제품의 판매 증분은 상대적으로 미비했다. 간편식 중 튀김류의 판매량은 60%, 만두는 14% 늘어났으며 간식 중에서는 초콜릿, 캔디류가 52%, 떡, 한과류가 24% 증가하는 데 그쳤다.

마켓컬리는 오는 11일까지 다이어트 관련 상품을 한데 모아 최대 60% 할인을 적용해 선보이는 '식단 관리 기획전'을 진행한다. 체중 관리를 돕는 저탄수화물 식품, 근력 강화에 도움이 되는 단백질 위주 상품, 부스트 업 효과를 갖춘 건기식 등 약 180여개에 달하는 상품을 제안한다. 이번 기획전에서는 다다익선 이벤트를 진행, 닭가슴살 5개 구입 시 15%, 10개 구입 시 25% 할인을 적용한다. 도시락은 5개 구입 시 10%, 10개 구입 시 15% 할인을 적용한다.

