[아시아경제 지연진 기자] 일양약품은 만성골수성백혈병 치료제로 쓰이는 라도티닙의 코로나19 치료를 위해 러시아 R팜과 임상3상을 진행했지만, 표준 권장치료보다 우수한 효능을 입증하지 못했다고 4일 공시했다.

러시아 알팜은 러시아의 코로나19 환자 치료를 위한 라도티닙 마케팅 승인 신청을 하지 않으며, 올해 라도티닙의 만성골수성백혈병 적응증 등록을 완료할 계획이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr