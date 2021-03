SSG닷컴, 창립 2주년 기념 쇼핑축제…“봄맞이 득템하세요”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 8일부터 14일까지 창립 2주년을 맞아 ‘SSG 쇼핑바이블’ 행사를 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 행사에서는 매일 1만명에게 선착순 할인 쿠폰을 발급하고, 각기 다른 8개 브랜드를 특별 할인가에 판매하는 브랜드 대전 등 창립기념 행사에 걸맞은 풍성한 혜택을 선보일 계획이다.

SSG페이에 등록된 신용카드로 7만원 이상 결제하면 2000원이 즉시 할인되는 결제혜택도 준비했다. 카드사별 청구할인 등과 중복 적용이 가능하다.

주방용품, 반려동물 용품, 침구류 등 600여종 상품을 폭넓게 할인하는 ‘리빙 쓱데이’ 행사도 함께 연다.

SSG닷컴은 오는 5일 저녁 8시부터 1시간 동안 SSG닷컴의 라이브방송 ‘쓱라이브’를 통해 평소 할인하지 않는 까사미아 베스트셀러 소파인 ‘캄포 슬림’ 시리즈를 10% 할인 판매하는 행사도 준비했다. 해당 방송 시청자에게만 10% 쿠폰 등을 추가로 제공할 예정이다. 오는 8일 저녁 8시에는 명품 주방용품 브랜드 르크루제, 15일 저녁 7시에는 가구브랜드 데스커 라이브방송도 예정돼 있다.

SSG닷컴 관계자는 “창립 2주년을 기념해 상품할인, 쿠폰발급, 결제할인, 라이브방송 등 다양한 쇼핑 콘텐츠를 준비했다”며 “고객이 열광할 수 있는 행사를 계속 선보이겠다”고 밝혔다.

