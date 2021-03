인천시, 22명 코로나19 확진 판정

[아시아경제 임혜선 기자] 인천시는 22명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 2일 밝혔다.

이들 중 3명은 최근 소규모 집단감염이 발생한 지역 병원이나 요양병원과 관련한 확진자로 분류됐다.

미추홀구에 있는 한 병원과 관련해 확진자의 접촉자 1명이 자가격리 해제를 앞두고 양성 판정을 받았다. 누적 확진자는 모두 19명으로 늘었다.

또 남동구 한 요양병원에서도 코호트(동일집단) 격리 중 감염자 1명이 추가로 발생했다. 강화군 한 음식점에서도 지난달 17일부터 확진자 10명이 잇따라 나온 데 이어 1명이 추가로 감염됐다.

이날 발표된 나머지 추가 확진자 19명 가운데 16명은 기존 확진자의 접촉자다.

해외에서 국내로 입국한 1명도 양성 판정을 받았으며 확진자 2명의 감염 경로는 드러나지 않았다.

지역별 신규 확진자는 서구 7명, 연수구 5명, 중구 4명, 미추홀구 2명, 동구·남동구·부평구·강화군 각 1명이다.

이날 현재 인천 지역의 코로나19 누적 확진자는 모두 4천476명이다.

