라이킷X한국케엠케색채연구소, 퍼스널 컬러 컨설팅 ‘파인드 유얼 컬러’ 진행

사진=Photo by joyce mccown on Unsplash

[아시아경제 김희영 기자] 아시아경제 라이킷이 한국케엠케색채연구소와 협업해 진행하는 ‘컬러in(人)’ 프로젝트의 일환으로 자신만의 퍼스널 컬러를 찾아주는 ‘파인드 유얼 컬러(FIND YOUR COLOR)’ 캠페인을 진행한다고 2일 밝혔다.

‘파인드 유얼 컬러’ 컨설팅은 코로나 시대를 살며 겪는 우울함을 컬러 진단을 통한 극복과 자신감 회복을 돕기 위해 라이킷과 대한민국 1호 컬러리스트 김민경 소장이 함께 진행하는 캠페인이다. 이번 캠페인에는 심플리 뷰티풀과 리얼라엘이 동참한다.

한국케엠케색채연구소는 피진단자의 체형과 정면 얼굴, 생년월일 등을 인공지능 AI 프로그램으로 분석해 외형적인 컨설팅뿐 아니라 개인의 타고난 성향까지 분석하여 내면의 나를 들여다볼 수 있는 휴먼 컬러를 제시한다. 퍼스널 컬러 분석은 사계절 컬러 유형에 따른 국내 표준색컬러 ‘KMK 퍼스널 컬러 가이드 168’에 기반하여 진행된다.

진단 내용은 퍼스널 컬러 코디네이션, 메이크업 스타일, 휴먼 힐링 컬러 등 크게 3가지로 나눠 세부적으로 분석해준다. 체형 분석은 타입에 맞춰 베스트 컬러와 패션 스타일을 제안한다. 메이크업은 12달의 계절 컬러로 분석하여 헤어, 메이크업 컬러를 제안해준다. 휴먼 힐링 컬러는 기질에 따른 휴먼 컬러와 보완 컬러를 찾아준다.

캠페인 체험단은 오는 7일까지 라이킷 SNS를 통해 모집하며, 총 20명을 선정한다. 체험단에게는 꼼나나 설은 원장과 협업한 심플리 뷰티풀의 브라이트닝 비비쿠션과 비건 스킨케어브랜드 리얼라엘의 데일리 레스토레이션 크림이 담긴 3월 컬러인 박스를 함께 전달할 예정이다.

김민경 소장은 “이번 컬러 컨설팅 캠페인을 통해 코로나 시기에 우울함과 어려움을 겪고 있는 사람들에게 도움이 되길 바란다”며 “분석을 통해 찾은 나만의 퍼스널 컬러를 직접 실생활에 응용해봄으로써 자신감도 얻고 힐링도 할 수 있길 소망한다”고 전했다.

김희영 기자 hoo04430@asiae.co.kr