김해시, 고용지표 개선에 총력 … 전국 평균 이상 회복 목표

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 2020년 하반기 지역별 고용조사 결과 고용률 하락, 실업률 상승 등 악화한 고용지표 개선을 위해 직접 일자리 창출 전략 마련은 물론 관계기관·단체와 협력하는 범기관 대응책을 마련해 추진한다고 2일 밝혔다.

시는 올 상반기 고용률 60.0%(2.3%↑), 실업률 3.8%(2.4%↓) 등 전국 평균 고용지표 이상을 회복한다는 목표를 세웠다.

먼저 관내 제조업체, 소상공인업체 등을 대상으로 구인 실태조사를 해 필요한 구직자들을 찾아 매칭하는 맞춤형 매칭 사업을 추진할 계획이다.

또한 김해형 포스트 코로나 청년 일자리 사업, 사회적기업 일자리 창출 사업 등 인건비 지원사업에 대해 단기간 집중적으로 대상을 모집해 사업을 추진한다.

지역사회링크사업, 자활근로 사업, 노인 일자리 사업 등 공공일자리 사업도 상반기 확대 시행하며, 의·생명 기업 지원과 전문인력양성 일자리 창출을 위한 고용안정 선제대응 패키지와 신중년 신규·재취업 채용유도 기업지원 사업도 상반기에 추진해 나간다.

그뿐만 아니라 관내 대학일자리센터, 고용복지+센터 등 관계기관·단체와의 협력을 통해 현재 추진 중인 일자리 사업의 확대 추진을 검토하고, 신규 일자리 사업 발굴을 위한 연계방안을 마련하는 등 고용률 향상을 위한 대책안을 함께 논의할 계획이다.

시는 3일, 7일 양일간 5개 기업과 투자유치 MOU를 체결할 계획이며 투자협약체결에 따라 최대 300여 명의 신규 일자리가 창출된다.

또한 의·생명연구소와 강소기업 육성에 따른 신규 일자리 창출 연계방안과 김해의생명산업진흥원, 인제대학교, 가야대학교 등 전문 수행기관 연계로 의·생명 산업 인력 육성과 자동차수송 등 제조업 경쟁력 강화사업도 추진한다.

이와 더불어 서김해 일반산업단지, 명동 일반산업단지, 진례 테크노밸리 일반산업단지 등 기존 산단의 기업 유치와 코스트코 등 대형할인점 조기 유치를 통한 신규 일자리 발굴에도 최선을 다한다.

김해시 관계자는 “매년 일자리 창출을 최우선 과제로 적극적인 일자리 사업을 추진했고 앞으로도 더욱 선제적인 일자리 창출 사업을 추진해 우리 시 고용률 향상과 실업률 안정을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

