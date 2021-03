[아시아경제 이민지 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 306,000 전일대비 3,000 등락률 +0.99% 거래량 534,111 전일가 303,000 2021.03.02 14:56 장중(20분지연) 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'지난해 이후 개인 국내 주식 100조 샀다주가 출렁인 현대차그룹…그래도 전기차는 달린다 close 측은 수소연료전지 관련 사업방향에 대한 보도에 대해 “수소연료전지 사업관련해 공장 추가 증설 여부를 검토하고 있지만 아직 결정된 바는 없다”며 “확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 할 것”이라고 2일 공시했다.

