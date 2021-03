국민은행, 시니어고객 맞춤형 서비스 출시

KB골든라이프X

금융·헬스케어·라이프뉴스를 한번에! 한곳에서! 편리하게!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 2일 시니어 고객 맞춤형 서비스 'KB골든라이프X(엑스)'를 출시했다고 밝혔다. KB골든라이프X는 활동적이고 진취적인 중·장년층을 위한 웹기반 온라인 서비스이며, 헬스케어·라이프정보·금융·참여 등 고객 맞춤형 콘텐츠를 제공한다.

KB골든라이프X의 주요 서비스로는 ▲헬스케어 메뉴에서 건강상담 및 병원예약, 신체부위와 증상별 운동코칭 등 맞춤형 건강 솔루션 제공 ▲라이프정보 메뉴에서 뉴스, 창업지원 등의 정보 지원 ▲금융 메뉴에서 KB금융그룹 전문가와의 자산관리 상담 신청 및 유용한 재테크 동영상 시청 기능 제공 ▲참여 메뉴에서 나만의 사진과 글귀로 특별한 메시지 카드를 제작 및 다른 이용자들과 인생 경험 스토리 공유 등이 있다.

KB골든라이프X의 회원가입 대상은 제한이 없으며, 인터넷 포털사이트에서 ‘KB골든라이프X’를 검색하거나 홈페이지에서 직접 접속이 가능하다.

한편 KB국민은행은 KB골든라이프X 출시를 기념해 이벤트를 3월 말까지 실시한다. 신규회원 가입자 중 가입 순서가 숫자 7로 끝나는 회원 3000명에게 모바일 커피쿠폰을 제공한다. 또한 회원 가입자 중 퀴즈 정답자 추첨을 통해 1명에게 고급 안마의자, 1명에게 태블릿PC, 200명에게 모바일 커피쿠폰을 증정할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “디지털 친숙도가 높은 시니어 고객이 한 번에, 한곳에서, 편리하게 이용할 수 있도록 기존 서비스와 차별점을 두었다”며, “앞으로도 대표적인 시니어 서비스로 자리매김할 수 있도록 양질의 내용과 서비스를 추가해 나갈 계획"이라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr