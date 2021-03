G마켓-고려은단, 거동이 불편한 독거어르신 지원하는 기부 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓 스마일배송은 오는 7일까지 고려은단과 손잡고 거동이 불편한 독거어르신을 지원하는 기부 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

스마일배송 고객들이 한국인의 영양에 맞춰 설계된 ‘고려은단 멀티비타민 올인원 60정’ 제품을 구매할 때마다 판매 수량만큼 동일 제품을 적립해 독거어르신에 전달할 예정이며, 목표 수량은 총 1000개다.

기부 물품은 소방청이 대한민국재향소방동우회와 함께 하는 ‘화재취약 실버세대 안전지킴이 캠페인’을 통해 독거어르신들에 전달된다. 해당 캠페인에서는 소방동우회 소속 은퇴 소방관들이 독거어르신들을 방문해 화재예방, 대피교육과 함께 필요한 물품을 전한다.

이베이코리아 관계자는 “은퇴소방관들이 독거어르신들에게 건강기능식품을 전달하며 안전과 건강을 동시에 챙긴다는 점에서 뜻깊은 활동”이라며 “고려은단의 대표 제품들을 특별가로 구매하고 나눔 활동에도 동참할 수 있는 행사에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

