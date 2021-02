"3·1절 애국심을 잡아라"…편의점, 캠페인부터 한정상품까지

[아시아경제 임춘한 기자] 편의점업계가 3·1절을 기념해 대국민 캠페인, 기부금 조성, 한정 상품 등 다양한 마케팅을 진행한다.

GS25는 다음달 15일까지 국가보훈처와 손잡고 ‘열사가 된 의료진들’을 핵심 주제로 한 대국민 캠페인을 전개한다. GS25는 의료진 출신의 열사 33인과 국민을 연결하는 이번 캠페인의 핵심 매개체로 도시락을 활용하기로 했다. 국가보훈처 및 김희곤 안동대학교 명예 교수의 자문을 받아 선정한 의료진 출신의 열사 33인의 이름과 공적이 담긴 스티커를 제작하고 운영하는 도시락 모든 품목에 부착하는 방식이다.

이번 캠페인 기간 동안 현재의 의료진을 지원하는 기부금 조성 사업도 진행된다. 캠페인 기간 내 고객이 도시락을 구매하고 GS&POINT를 적립하면 더팝 앱 내 기부 스탬프가 생성된다. 고객이 해당 스탬프를 누르면 스탬프 1개당 1000원이 기부금으로 모금되는 방식으로 국민 누구나 간접 기부 형태로 동참할 수 있다. 기부금 전액은 GS25가 부담하며 해당 기부금은 코로나 극복을 위해 힘쓰고 있는 의료진을 지원하는데 사용될 예정이다.

BGF리테일이 대구은행과 손잡고 다가오는 3·1절을 기념하는 이색 어드벤처 게임 ‘1921년, 당신의 임무는 무엇입니까’를 론칭했다. 해당 게임은 온라인 방탈출 게임 컨셉트의 애국 이벤트로, 플레이어가 100년 전 활동한 가상 독립운동단체의 단원이 되어 게임 속 캐릭터의 인스타그램 계정과 가상 웹 공간에서 독립운동 관련 임무들을 수행하는 내용이다. CU의 공식 인스타그램 계정에서 누구나 참여할 수 있다.

3·1절 기념 한정 상품도 선보인다. CU는 40240 독도소주 패키지와 40240 독도소주 스페셜 패키지 등 3100세트를 단독으로 판매한다. 40240 독도소주는 독도가 우리나라 우편번호(40240)를 가진 대한민국 영토임을 세계에 알리고자 기획된 상품으로 국내산 쌀과 울릉도 해양심층수를 주원료로 하는 증류식 소주다.

BGF리테일 관계자는 “비대면 방식으로 3·1절의 숭고한 의미를 되새기는 기회를 만들고자 이번 이벤트와 상품을 기획했다”며 “앞으로도 전국 1만5000여 점포를 거점으로 자랑스럽고 당당한 우리 역사를 알릴 수 있는 나라 사랑 캠페인에 앞장설 것”이라고 말했다.

